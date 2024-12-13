Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 20:43

Проект «Экопункт» Подмосковья победил в одной из номинаций «Зеленой премии»

Компания «Единый оператор экопунктов» из Подмосковья со своим проектом «Экопункт» заняла первое место в номинации «Инициативы отраслевых компаний» на «Зеленой премии». Подведение итогов прошло в национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Организация работает в Подмосковье с 2021 года. За это время специалистами установлено уже порядка 564 экопункта по всему региону. В них можно сдать пустые алюминиевые банки и пластиковые бутылки из-под напитков.

Пункты расположены на улицах, а также в школах, торговых центрах, продуктовых магазинах, физкультурно-оздоровительных комплексах, на паркингах.

Всего на территории Подмосковья расположено 749 фандоматов в 34 городских округах.

Проектом предусмотрено поощрение для участников. Так, за сдачу вторичных ресурсов жители в обмен могут расчитывать на бонусные вознаграждения.

Как работает экопункт:

сдаем тару;

получаем чек с уникальным кодом;

регистрируем код, баллы будут начислены в личном кабинете;

получаем скидки и тратим баллы в системе мотивации.

Посмотреть расположение пунктов и найти ближайшую локацию можно на интерактивной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.