Проект «Экопункт» Подмосковья победил в одной из номинаций «Зеленой премии»
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Компания «Единый оператор экопунктов» из Подмосковья со своим проектом «Экопункт» заняла первое место в номинации «Инициативы отраслевых компаний» на «Зеленой премии». Подведение итогов прошло в национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Организация работает в Подмосковье с 2021 года. За это время специалистами установлено уже порядка 564 экопункта по всему региону. В них можно сдать пустые алюминиевые банки и пластиковые бутылки из-под напитков.
Пункты расположены на улицах, а также в школах, торговых центрах, продуктовых магазинах, физкультурно-оздоровительных комплексах, на паркингах.
Всего на территории Подмосковья расположено 749 фандоматов в 34 городских округах.
Проектом предусмотрено поощрение для участников. Так, за сдачу вторичных ресурсов жители в обмен могут расчитывать на бонусные вознаграждения.
Как работает экопункт:
- сдаем тару;
- получаем чек с уникальным кодом;
- регистрируем код, баллы будут начислены в личном кабинете;
- получаем скидки и тратим баллы в системе мотивации.
Посмотреть расположение пунктов и найти ближайшую локацию можно на интерактивной карте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.