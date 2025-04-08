Проект «Другое Дело» запустил программу с призом в 60 млн для жителей Подмосковья

Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запускает масштабную бонусную программу с призовым фондом в 60 млн рублей. Участники из Московской области смогут получать ценные призы за выполнение полезных заданий: экскурсии на закрытые инфраструктурные объекты, мерч, ноутбуки, смартфоны и портативные проекторы, закрытые медийные мероприятия и многое другое. Но главный приз — путешествие в край тысячи озер — Карелию. К концу 2025 года бонусная программа объединит участников восьми проектов платформы. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Благодаря игровой механике проект «Другое Дело» уже объединил около 7 млн человек по всей России. «Другое Дело» помогает людям развиваться, быть социально активными и получать за это реальные вознаграждения. Участники выполняют задания в мини-приложении ВКонтакте, получают баллы и обменивают их на призы: курсы повышения квалификации, стажировки в ведущих компаниях, мерч, подписки на сервисы и даже возможность найти работу мечты.

В 2025 году программа «Другое Дело» станет сквозной для всех проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это позволит участникам из Московской области получать доступ к новым заданиям и призам. На первом этапе к бонусной программе присоединятся пять проектов: «Профразвитие», «Центры компетенций», «ТопБЛОГ», Цифровой «Сенеж» и «СпортТрек». К концу года — участники еще трех проектов — «Моя страна — моя Россия», CASE-IN и «КАРДО». Так, «Другое Дело» станет не только инструментом для получения призов, но и платформой для всестороннего развития участников ведущих проектов.

«Мы неоднократно говорили о том, как важно благодарить. Новая бонусная программа позволит миллионам участников платформы «Россия — страна возможностей» получать заслуженные награды за свою активность. Ключевые проекты теперь объединены в бонусную систему «Другого Дела». Больше не нужно переходить по ссылкам или регистрироваться в сторонних сервисах — достаточно иметь аккаунт в мини-приложении «Другое Дело» во ВКонтакте, выполнять задания и использовать накопленные баллы для собственного развития», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Обладателями главного приза этого года — путешествия в Карелию — станут 4 самых активных участника платформы. Приз будет разыгран в мае, а путешествие состоится в июле. При этом получить брендированные подарки проектов бонусной программы сможет любой желающий — достаточно выполнять как можно больше заданий в сервисе, участвовать в розыгрышах, марафонах и офлайн-мероприятиях.

Для студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета в возрасте от 18 до 25 лет проект «Центры компетенций» вот уже несколько лет является взлетной полосой для успешного старта. Молодые люди проходят диагностику «гибких навыков», а по итогам диагностики получают паспорт универсальных компетенций. Выполняя задания от «Центров компетенций», пользователи смогут посетить экскурсии, стажироваться в ведущих компаниях страны, получить смартфон, беспроводные наушники, портативный проектор или планшет с клавиатурой.

О том, как составить резюме, выявить свои сильные и слабые профессиональные стороны, найти место в современных реалиях и построить карьерную траекторию, участники узнают благодаря удобным сервисам от проекта «Профразвитие». Среди призов: полезные перекусы, книги, возможность пройти онлайн-тест компетенций от Skillcode, получить подарочный бокс и заветную капибару от «Профразвития».

Уже более 33 тыс. участников онлайн-центра Цифровой «Сенеж» смогли попробовать свои силы в самых разных направлениях — от карьерного управления до работы с искусственным интеллектом, посмотреть подкаст «Цифровой Толк» или пройти онлайн-программу, которая поможет определиться с будущей профессией. Выполнение заданий в сервисе откроет новые возможности, например, участие в летнем онлайн-лектории от руководителей «Сенежа».

Участие в марафонах, тренировках — все это поможет не только поддерживать здоровый образ жизни вместе с проектом «СпортТрек», но и зарабатывать баллы в мини-приложении «Другое Дело». Для самых спортивных пользователей сервиса проект «СпортТрек» приготовил призы, которые помогут заниматься спортом ежедневно: фитнес-коврик, МФР-роллер, умная скакалка, набор гантелей и набор для бадминтона, мячи и брендированные спортивные худи.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» подготовил призы для начинающих блогеров и авторов контента, которые стремятся раскрыть свой потенциал, освоить сферу блогинга и научиться эффективно взаимодействовать с аудиторией. Среди призов: штатив и кольцевая лампа, яркие толстовки, мерч, а также возможность познакомиться с топовыми блогерами, посетить московский офис VK, закрытые медийные мероприятия и форумы. Эксперты проекта — популярные медиаменеджеры, звезды шоу-бизнеса, специалисты SMM и digital-продюсирования. Именно они помогут поддержать участников бонусной программы в медиапродвижении и войти в блогерское комьюнити.

«Создавайте, вдохновляйте, заявляйте о себе! «ТопБЛОГ» всегда поддерживает авторов, которые готовы расти, развиваться и выходить на новый уровень в блогинге. Выполняя креативные задания от нашего проекта в сервисе «Другое Дело», вы создадите социально значимый контент, который будет важен для страны и поможет изменить мир вокруг. Это шанс не только проявить себя, но и получить классные призы, а также развить свои медианавыки и стать частью профессионального блогерского сообщества. Твой контент — твой вклад в будущее, начинай прямо сейчас!» — вдохновила всех участников бонусной программы руководитель проекта «ТопБЛОГ» Ирина Круглова.

Проект «Другое Дело» регулярно запускает масштабные коллаборации и спецпроекты, интегрируется в форумы и крупные мероприятия, каждый из которых позволяет участникам раскрыть творческие способности и совершенствовать свои знания. Например, благодаря специальному проекту «Женское Дело» участники узнали о выдающихся женщинах-врачах нашего времени, а также о легендах прошлого: враче и общественном деятеле Елизавете Глинке, создательнице отечественного аналога пенициллина Зинаиде Ермольевой, санинструкторе Екатерине Деминой. Участники не только познакомились с историями и полезными медицинскими рекомендациями, но и получили возможность выиграть подарочные боксы с косметикой, наборами для ухода за собой и другие призы от партнеров. Более 30 тыс. человек выполнили тестовые задания и узнали новые полезные факты из мира медицины.

Программа развития «Другое Дело» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.