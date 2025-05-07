Проект благоустройства сквера «Заводской» в Ликино-Дулеве прошел экспертизу

Разработка проекта благоустройства сквера «Заводской» в Ликино-Дулеве завершена, он успешно прошел экспертизу. Его реализация запланирована в рамках государственной программы Московской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Началась подготовка к проведению конкурентной процедуры для выбора подрядчика, который займется непосредственным выполнением работ. Одновременно специалисты ресурсоснабжающих организаций проводят подготовку территории, занимаясь инженерными сетями. Начало благоустройства сквера запланировано на летний период 2025 года.

Сейчас продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства.

От Орехово-Зуевского округа в голосовании участвуют 7 общественных территорий, которые могут быть преобразованы к 2026 году.

На данный момент лидером голосования является парк культуры и отдыха города Орехово-Зуево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.