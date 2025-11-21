Проект бюджета, развитие туризма и другие вопросы обсудили реутовские депутаты

Во вторник, 18 ноября, в Администрации Реутова на заседании Комитета по экономическим и имущественным вопросам рассмотрели вопрос об опубликовании проекта бюджета городского округа Реутов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Депутаты обсудили вопросы утверждения порядка проведения публичных слушаний, состав комиссии и дату проведения слушаний. Кроме того, был рассмотрен вопрос об установлении туристического налога на территории города. Данная инициатива позволит более эффективно развивать туристическую инфраструктуру Реутова.

На заседании Комитета по вопросам законности, регламента и местного самоуправления члены комитета обсудили утверждение порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры. В своем докладе начальник Правого управления Станислав Вересов подчеркнул, что англоязычные названия объектов следует изменить, согласно нормам русского литературного языка.

Также рассмотрели вопрос о награждении Благодарственным письмом Совета депутатов Реутова руководителя развлекательного центра PLAYLAB Анастасию Поддубную за помощь в организации спортивно-оздоровительной реабилитации членов городской организации ВОИ и развитие адаптивного спорта среди инвалидов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.