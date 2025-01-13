Проект «5 верст Котельники Кузьминский» приглашает волонтеров Подмосковья

«Мы создаем забеги сами для себя. Чем лучше и дружнее они организованы, тем комфортнее нам бежать и отдыхать. На данный момент нам нужны люди для разметки и для разрисовки фишек», — рассказали участники.

Разметка трассы — один из самых важных организационных моментов, обеспечивающий безопасность и скорость участников. Чтобы сделать разметку, нужно прийти не позднее 8:30 к пункту сбора группы, взять фишки и разложить их как минимум по правую сторону по кругу с акцентом на поворотах вдоль трассы. Это 2,5 дополнительных километра к перебежке. К 8:50 следует вернуться и рассказать организатору о состоянии трассы. Иногда разметчику нужно прийти раньше и вместе с организатором принести вещи для забега из школы — одному человеку их не донести.

Фишками для бегунов выкладывается дорога к финишу, а также они нужны для обмена с другими локациями. Их лучше всего разрисовывать акрилом для стекла, чтобы они дольше сохраняли свой вид, или использовать нестирающиеся маркеры.

О своем желании помочь можно написать в телеграм-канале проекта «5 верст Котельники Кузьминский».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.