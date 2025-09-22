Продукцию ремесленников представили на фестивале «Маркет Бочка» в парке Подольска

В Подольске в парке имени Виктора Талалихина на фестивале молодежной культуры «Маркет Бочка» 20 и 21 сентября представили уникальные товары ручной работы. В том числе одежду, керамику, крафтовый сыр, украшения и многое другое. Особое внимание привлекало парфюмерное ателье с широким выбором ароматов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Предлагали детскую одежду с вышивкой и вязаные изделия для взрослых. Взрослые могли приобрести одежду с ручной росписью, например куртки, пиджаки, рубашки, свитшоты и футболки. Отдельный стенд отдали под украшения из полимерной глины.

«В нашей лавке каждый может прикоснуться к музыкальным традициям разных народов. Варганы, окарины, флейты, калимбы, поющие чаши и другие инструменты выполнены из дерева, глины, металла. Все доступны, независимо от опыта», — сказал участник и представитель музыкальной лавочки «Чемодан Варганов» Алексей.

Для гостей провели мастер-классы, DJ-сеты, розыгрыши и устроили гастрономические зоны.

Мероприятие «Маркет Бочка» регулярно знакомит жителей и гостей Подольска с талантливыми мастерами и их творчеством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.