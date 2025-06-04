Продукцию от подмосковной сыроварни представили на «Народной ярмарке» в Москве

С 3 по 8 июня на Тверской площади в Москве проводится «Народная ярмарка», где фермеры из разных регионов страны представляют продукцию собственного производства — масла, рыбные и мясные деликатесы, сувениры и другое. Мероприятие приурочено к Всероссийскому форуму тружеников села, который пройдет с 5 по 6 июня и станет площадкой для обсуждения вопросов развития отрасли. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Продукцию на ярмарке представляет Истринская сыроварня. В ассортименте на прилавке — твердый сыр «Молодой Пармезан», полутвердый «Легкий» и другие сорта.

Индивидуальный предприниматель глава К(Ф)Х зарегистрировал деятельность в 2014 году, по итогам прошлого года хозяйство произвело более 1,3 тыс. тонн сыра и 45 тонн сливочного масла, 87,5 тонн творога и порядка 3 тыс. банок сметаны, йогурта, ряженки и молока.

Регион занимает 1 место в России по выпуску сыра, в отрасли работают более 50 промышленных предприятий и 50 фермерских хозяйств. По итогам I квартала в Московской области было произведено 41,8 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.