Продолжаются выборы в совет депутатов городского округа Мытищи

Депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков сообщил, что отдал свой голос на избирательном участке в средней общеобразовательной школе № 24 к.2.

Михаил Мурзаков отметил, что только активное участие каждого гражданина в выборах может обеспечить развитие и повышение уровня жизни жителей округа.

«Выборы — это возможность не только выразить свое мнение, но и влиять на принятие важных решений, касающихся жизни и благополучия людей. Пусть каждый избиратель знает, что его голос будет услышан», — сказал он.

Для очного голосования на избирательном участке необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Проголосовать, используя бумажный бюллетень, возможно только по месту постоянной регистрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.