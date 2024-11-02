В Можайске возводят памятник «Ветеранам локальных войн и военных конфликтов»

На данный момент тут идет облицовка пилонов гранитными плитами. Работы ведутся под укрытием специального тента, чтобы не помешали капризы осенней погоды.

Рабочие уже приступили и к сварочным работам — на этом основании будет колокол из бронзы весом 200 кг. Кроме того, уже завершены облицовочные работы основания памятника плиткой из глянцевого черного гранита. Впереди — изготовление латунной мишени в основании памятника, она будет отцентрована с колоколом так, чтобы создавать единую слитую картину, если посмотреть с высоты. Далее территория вокруг будет благоустроена.

Напомним, что закладной камень у дворца спорта «Багратион» был заложен еще в мае 2011 года. В начале этого года был заключен контракт на проведение работ с московской фирмой «Роки ЛТД», которая уже зарекомендовала себя в рамках Губернаторской программы установки детских площадок в Можайском городском округе. Эта компания также успешно реализовала проекты по строительству множества военно-мемориальных объектов на территории Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.