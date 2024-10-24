Продолжается утверждение кандидатов в члены общественной палаты Жуковского

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Треть от нового состава жуковской Общественной палаты в ходе заседания утвердили депутаты городского совета депутатов. Немногим ранее свою треть кандидатов одобрил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Данный консультативно-совещательный орган, в который в итоге войдет 30 жуковчан, будет окончательно сформирован после утверждения оставшихся 10 кандидатов Общественной палатой Московской области. Отметим, что ранее члены Общественной палаты Подмосковья Олег Стогов, Артем Репяхов и Петр Ульянов. провели очные собеседования с кандидатами. Одним из основных критериев отбора являлся опыт общественной работы, реализация общественно-значимых проектов.

Прием документов от кандидатов в члены городской Общественной палаты г. о. Жуковский проводился с 26 апреля по 25 мая 2024 года включительно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.