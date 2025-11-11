Продолжается регистрация на премию «Хедлайнеры ESG-принципов»

Продолжается прием заявок на участие в Национальной премии «Хедлайнеры ESG-принципов». Четвертый сезон премии состоится 26 и 27 февраля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Мероприятие, основанное Агентством по управлению репутацией в сфере устойчивого развития ESG Media в 2022 году, станет ключевой площадкой для объединения профессионалов и экспертов в области устойчивого развития и ESG. Среди участников — топ-менеджеры, реализующие практики устойчивого развития в своих компаниях, предприниматели, социальные предприниматели, представители государственной власти, общественные деятели и активные граждане.

Особенность «Хедлайнеров ESG-принципов» — фокус на личности. Премия отмечает не компании, а конкретных людей, чей личный вклад, ценности и философия стоят за каждым прорывным проектом в области устойчивого развития.

Для участия организаторы предлагают 17 номинаций, охватывающих широкий спектр инициатив и уникальных проектов. Структура премии логично разделяет номинации: первые 3 из них повторяют принципы ESG и предназначены для крупного бизнеса, в то время как остальные отмечают вклад драйверов экономики — малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций.

Участие в премии является бесплатным. Подать заявку можно до 10 февраля 2026 года.

Ознакомиться с подробной информацией о премии и подать заявку можно на официальном сайте: https://esg-media.ru/businessaward.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.