Продолжается мониторинг состояния дворовых и общественных территорий в Чехове

Глава округа Михаил Собакин 4 февраля провел обход дворов и общественных пространств по улицам Полиграфистов, Мира и Весенней, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основная проблема — состояние контейнерных площадок, которые на данный момент находятся в неудовлетворительном состоянии ввиду образовавшихся навалов. Обязанность по их содержанию лежит на управляющей компании.

Глава м. о. Чехов Михаил Собакин поручил до конца текущего дня привести все площадки в порядок и согласовать с региональным оператором график вывоза. При уборке на месте должны присутствовать дворники для подбора мусора.

В очередной раз обратили внимание на содержание палисадников, «украшенными» автомобильными покрышками. Шины отнесены к отходам III–IV класса опасности, которые повреждают экосистему и не могут быть размещены на придомовых территориях. Управляющая компания должна привести в порядок палисадники в кратчайшие сроки.

Жительница дома 22 по улице Полиграфистов обратила внимание на содержание подвала. Михаил Собакин поручил профильным службам проверить помещение и взять на контроль его содержание.

Парковка на газонах не только вызывает справедливое недовольство жителей, но и является нарушением. Здесь будут установлены ограничители, а территория огорожена.

Среди остальных поручений: привести в надлежащее состояние спортивные и детские площадки, отремонтировать все игровые элементы; ликвидировать граффити; вывезти отпиленные ветки и листву; восстановить плитку на фасадах многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.