Продолжается капитальный ремонт котельной в микрорайоне «Большевик» города Истра. В этом году на объекте проведут масштабное техническое перевооружение, передает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках капитального ремонта планируется замена всего основного и вспомогательного оборудования. Будут установлены 3 новых отечественных котла марки «Поликрафт», заменены теплообменники, насосы, газовое оборудование и дымовая труба.

Данная котельная была введена в эксплуатацию в 1987 году. За весь период ее работы, а это уже 37 лет, в котельной ни разу не проводился капремонт.

Модернизация котельной в микрорайоне «Большевик» позволит повысить энергоэффективность и улучшить надежность системы теплоснабжения, которая обеспечивает теплом и горячей водой 5 многоквартирных жилых домов, детский сад и объекты соцобеспечения — а это в общей сложности порядка 2 тыс. истринцев.

Кроме этого, капремонт позволит значительно снизить эксплуатационные затраты. Работы по техперевооружению данной котельной закончатся уже в этом году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.