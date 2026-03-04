Продолжаем утепляться: синоптики заявили о похолодании на Ямале в марте

Температура в ЯНАО в марте будет на 2–3 градуса ниже нормы

Арктические воздушные массы принесли на Ямал резкое похолодание, и март в округе ожидается холоднее обычного, сообщает «Север-Пресс» .

Ямало-Ненецкий ЦГМС зафиксировал вторжение арктического воздуха в регион. Из-за этого температура резко снизилась, и морозы сохранятся как минимум до конца недели.

«Специалисты Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии фиксируют арктическое вторжение — холодные воздушные массы пришли в регион и вызвали резкое понижение температуры. Морозы пока не отступят. До конца недели продолжаем утепляться», — процитировали синоптиков в Telegram-канале «Ямал. Официально».

По прогнозу, средняя температура в марте будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Потепление ожидается после 10 марта: ночью — от минус 16 до минус 2, днем — от минус 5 до минус 10 градусов. В третьей декаде месяца ночью прогнозируют до минус 14-19, днем — до минус 4-9.

Ранее из-за морозов в Мужах задержали отправку пассажирских трэколов. Департамент транспорта округа рекомендовал жителям по возможности отказаться от дальних поездок.

