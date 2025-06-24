Продлена выставка детских работ в ДК «Сатурн» в Раменском

Жители Раменского смогут еще несколько дней полюбоваться теплыми рисунками юных художников. Выставка «Весна-Лето» в ДК «Сатурн» продлена до 29 июня из-за большого интереса посетителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На выставке представлены работы учеников образцового коллектива «Детско-юношеская изостудия» ДК «Сатурн» в Раменском. Рисунки юных талантов отражают летние сюжеты: дачные пейзажи, прогулки, рыбалку и портреты любимых бабушек.

Как отмечают организаторы, экспозиция получилась особенно трогательной и создающей светлое настроение. Поэтому было решено продлить ее работу до конца июня из-за большого интереса посетителей.

Выставочный зал ДК «Сатурн» работает по следующему графику: среда–суббота с 12:00 до 19:00, воскресенье с 11:00 до 18:00. Вход свободный для всех желающих.

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