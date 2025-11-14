«Пробники с наркотиками»: Милонов предложил запретить энергетики

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что популярные среди молодежи энергетические напитки представляют собой пробники психостимуляторов или наркотиков: их следует запретить и убрать с прилавков всех магазинов России, сообщает RT .

«С трудом себе представляю врачебный рецепт на героин, равно как и рецепт на энергетик. Этот вид товаров должен исчезнуть из наших магазинов», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что и настоящие наркотики когда-то были в свободной продаже в аптеках, но затем их запретили. Милонов выразил готовность поднять этот вопрос для обсуждения в комитете ГД.

В свою очередь, врач-диетолог Марият Мухина подчеркнула, что энергетики включают в себя кофеин и таурин — аминокислоту, влияющую на тонус нервной системы.

В октябре в комитете Госдумы по развитию гражданского сообщества заявили, что депутаты рассматривают включение в перечень запрещенной для детей продукции и дополнительные виды «энергетической» еды, например, некоторые типы мороженого и мармелада.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.