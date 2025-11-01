«Прямо аномальная красота!»: огненно-рыжий рассвет порадовал жителей Кемерова

сегодня в 16:17

Фото - © Сiбдепо

На снимках можно увидеть облака, окрашенные в яркие оттенки оранжевого и нежно-розового, плавно переходящие друг в друга. Некоторые очевидцы предположили, что подобное явление является аномалией.

«Такая красота! Прямо аномальная красота!» — написал один из пользователей.

Чтобы выяснить, является ли на самом деле такая красота аномальной, корреспондент Сiбдепо обратился за комментарием в Кемеровский гидрометцентр.

«Ничего аномального. Прохождение теплого атмосферного фронта. Будет теплый день, но ветреный. Есть штормовое (предупреждение — ред.) на ветер», — рассказали специалисты.

