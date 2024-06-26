Признанную террористкой экс-ведущую «Вестей» хотят арестовать заочно

Следственный комитет попросил заочно арестовать бывшую ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву*. Ранее журналистка покинула Россию и с недавнего времени была объявлена в розыск, сообщает «Царьград» со ссылкой на сайт судов общей юрисдикции Москвы.

20 июня в отношении экс-сотрудницы телеканала «Россия 1» завели уголовное дело. Телеведущую разыскивают по делу об оправдании терроризма — Курбангалеева* неоднократно осуждала проведение СВО и политику российских властей.

На протяжении нескольких лет Фарида Курбангалеева* вела новостные выпуски в программе «Вести», однако в 2018 году покинула Россию. После эмиграции журналистка жила в Праге и, как утверждает издание, сейчас она продолжает находиться в чешской столице.

*внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.