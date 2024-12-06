Признаки нарушения экологических требований выявлены в Королеве

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области провели выездное мероприятие в городском округе Королев. Ранее в министерство поступила информация о возможном сбросе сточных вод в Дулев ручей на территории микрорайона Текстильщики, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра территории выявлены признаки нарушения экологических требований: на землях неразграниченной государственной собственности в береговой полосе ручья Дулев обнаружены инженерные коммуникации, доступ на территорию не ограничен. На момент осмотра сброс сточных вод не осуществлялся. Поскольку ответственность за состояние земель неразграниченной собственности несет администрация округа, последней было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В Королеве должны усилить муниципальный земельный контроль, чтобы не допускать несанкционированных сбросов.

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение было объявлено по факту сброса сточных вод в Нехлюдов ручей. Ситуация в Королеве остается на контроле Минэкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.