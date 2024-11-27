Призером кейс-чемпионата SKOLKOVO Start 2024 стала школьница из Каширы

Очный день Кейс-чемпионата SKOLKOVO Start 2024 собрал 130 школьников из 25 регионов России. Это масштабное событие проводится для старшеклассников уже третий год подряд, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

В этом году впервые был организован онлайн-этап, к которому присоединились более 350 участников. Подростков, успешно прошедших онлайн-этап, пригласили в Школу управления СКОЛКОВО. В числе приглашённых учащаяся Тарасковской школы городского округа Кашира Анастасия Ромашина.

Участники в группах решали кейс «Бизнес с „послевкусием“ России». Школьники размышляли над переосмыслением локальной идентичности, культурных кодов и самобытности в контексте новых технологий и трендов.

В конце дня состоялся питчинг проектов: участники презентовали свои решения экспертам экосистемы СКОЛКОВО — успешным предпринимателям и представителям крупных компаний. Ромашина Анастасия стала призером.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.