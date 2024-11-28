Приз за лучший мюзикл получил Центр соцобслуживания и реабилитации «Пушкинский»

Это конкурс театральных коллективов среди участников клубов «Активное долголетие». В мероприятии приняли участие 11 творческих коллективов из 11 городских округов Московской области. Участники показали драматические постановки, мюзиклы и театральные дуэты.

Уровень выступлений был высоким, — отметило жюри. — Каждая постановка заслуживала внимания и похвалы. Постановки были яркими и запоминающимися.

Театральный коллектив «Артисты» под руководством Сергея Федорова клуба «Активное долголетие» города Ивантеевки участвовал в трех номинациях, но «Золотую маску» коллективу принес мюзикл «Бременские музыканты».

«Потрясающее мероприятие. Мы испытали настоящую палитру эмоций и впечатлений. Какие же все-таки талантливые люди живут в Подмосковье. И что самое важное -возраст не помеха для таланта», — поделились зрители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.