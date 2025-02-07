Привлекательность карьеры на МНПЗ «Газпром нефти» подтвердил молодежный рейтинг

В выборе лучших компаний страны приняли участие 24 тыс. студентов из 27 городов РФ.

По итогам опроса «Газпром нефть» также вошла в топ-10 общего рейтинга работодателей вместе лидерами IT-индустрии и финансового сектора. В числе преимуществ работы в нефтяной компании студенты отметили уровень зарплаты, полезный опыт для развития карьеры, баланс работы и личной жизни, интересные проекты, дружелюбную атмосферу в команде.

Развитие бизнеса «Газпром нефти» стабильно обеспечивает новые вакансии в регионах и спрос на квалифицированных специалистов. Помимо технологов, инженеров на предприятия приходят все больше программистов и дата-сайентистов.

Количество молодых специалистов в штате «Газпром нефти» уже превысило 30 тыс. человек. Около 6% сотрудников — это недавние выпускники вузов и колледжей.

В столице «Газпром нефть» сотрудничает с ведущими высшими и учебными заведениями помогает в развитии образовательных программ крупнейшему колледжу № 26. Совместно с преподавателями колледжа специалисты Московского НПЗ и корпоративного университета «Газпром нефти» помогают с актуализацией учебной программы для максимальной адаптации учащихся к будущей работе. Студенты получают возможность пройти практику и освоить самое современное оборудование на базе образовательной инфраструктуры Московского НПЗ, где обустроены компьютерные классы с тренажерами-двойниками установок. Лучшие практиканты получают приглашение работать на передовом предприятии.

«Московский НПЗ уделяет большое внимание развитию молодых специалистов. Выстроенная система подготовки работников позволяет им быстро вливаться в наш коллектив и расти по карьерной лестнице. Помимо работы с лучшими технологиями нефтяной отрасли предприятие предлагает молодежи широкий спектр сопутствующих активностей: участие в образовательных программах и волонтерских акциях, занятия различными видами спорта, в том числе по киберспортивным дисциплинам», — поделился пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

По итогам прошлого года «Газпром нефть» также стала лидером среди промышленных компаний в рейтинге работодателей Best Company Award, составленного на основе исследования карьерных предпочтений учащихся из 40 вузов РФ.