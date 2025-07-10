Привлечение квалифицированного иностранного персонала обсудили в Ступине

В администрации Ступина состоялась встреча с представителем АО «Интруд». На семинаре участникам рассказали о реализации международного проекта по поиску, подбору и HR сопровождению квалифицированного иностранного персонала из стран дальнего и ближнего зарубежья в Российскую Федерацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В проекте участвуют крупнейшие рынки трудовых ресурсов — Бангладеш, Вьетнам, Индия, Корея, Мьянма, Турция, Шри-Ланка.

На предприятиях округа имеется порядка 1 тыс. вакансий, 75% — по рабочим профессиям.

Главной темой встречи стал вопрос сокращения дефицита рабочей силы, в том числе за счет привлечения иностранной рабочей силы из визовых стран.

Участники встречи получили информацию о реальных проектах компании с лидерами рынка, что позволило им расширить представление о возможностях трудоустройства.

Желающие имели возможность задать вопросы спикеру, обсудить перспективы трудоустройства и получить советы по подготовке к работе иностранцев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.