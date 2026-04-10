Приведет к интимной дисфункции: когда нужно перестать ходить голыми перед детьми

Родителям нельзя ходить голыми перед ребенком, как только ему исполнится 2 года

Полную наготу родителей необходимо прекратить, когда ребенку исполняется два-три года. В это время начинается важнейший этап психосексуального развития: дети осознают разницу полов и формируют базовое понимание телесных границ. Об этом РИАМО сообщила сексолог Евгения Рыкова.

Если взрослые продолжают ходить голыми, это полностью стирает понятие интимности. Ребенок дезориентируется, не понимая, почему дома нагота — норма, а в обществе — табу, и может начать раздеваться на публике.

Главная угроза кроется в скрытых психологических травмах. Созерцание сформированных взрослых половых органов вызывает у дошкольника сильное бессознательное перевозбуждение и тревогу, с которыми его незрелая психика не способна справиться.

«В период эдиповой фазы развития нагота родителя противоположного пола провоцирует нездоровую фиксацию, внутренний конфликт и глубокий стыд. В будущем это прямо ведет к проблемам с сепарацией, подавленной сексуальности, интимным дисфункциям и неспособности выстроить доверительные партнерские отношения. Одежда на родителях — это фундамент телесной безопасности ребенка», — объяснила сексолог.

