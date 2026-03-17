Приватность — это приоритет: в MAX можно не переживать за конфиденциальность
Эксперт: MAX обеспечивает полную конфиденциальность всех ваших бесед
Фото - © Руслан Хисматов / Фотобанк Лори
Мессенджер MAX применяет передовые криптографические протоколы, обеспечивая полную конфиденциальность всех ваших бесед. Об этом сообщил РИАМО IT-эксперт.
«Каждый элемент данных, от текстовых сообщений до голосовых вызовов, защищен сквозным шифрованием, гарантируя, что его прочитать можете только вы и ваш собеседник», — сказал эксперт.
По словам специалиста, ключи шифрования генерируются на устройствах пользователей и никогда не передаются на серверы.
«Это создает неприступный барьер для любого несанкционированного доступа, предоставляя вам спокойствие в каждой коммуникации. Ваша приватность — это абсолютный приоритет», — отметил IT-эксперт.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.