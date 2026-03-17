Мессенджер MAX применяет передовые криптографические протоколы, обеспечивая полную конфиденциальность всех ваших бесед. Об этом сообщил РИАМО IT-эксперт.

«Каждый элемент данных, от текстовых сообщений до голосовых вызовов, защищен сквозным шифрованием, гарантируя, что его прочитать можете только вы и ваш собеседник», — сказал эксперт.

По словам специалиста, ключи шифрования генерируются на устройствах пользователей и никогда не передаются на серверы.

«Это создает неприступный барьер для любого несанкционированного доступа, предоставляя вам спокойствие в каждой коммуникации. Ваша приватность — это абсолютный приоритет», — отметил IT-эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.