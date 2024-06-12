В Ногинске состоялся автопробег, приуроченный ко Дню России

В Ногинске 11 июня прошёл автопробег по памятным местам Богородского городского округа. Он был приурочен к предстоящему Дню России.

Автопробег с более чем 10 участниками начался у здания администрации. Оттуда колонна отправилась в путешествие — первой остановкой стала деревня Карабаново.

У памятника «Павшим воинам в Великой Отечественной войне» все автомобилисты возложили цветы и почтили память бойцов минутой молчания. Следующим местом стало село Стромынь, где они посетили несколько памятников, а после вернулись в центр Ногинска.

«Сегодня мы совместно с администрацией Богородского городского округа решили провести автопробег, посвященный Дню России. Сегодня достаточно много автомобилей, около 10 штук. Также к нам присоединилось много людей без машин, которые захотели присоединиться к нашей инициативе. Безусловно, мы их возьмем с собой, всем места хватит», — рассказал руководитель автоклуба «Гараж 50» Владимир.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.