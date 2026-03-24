Приставы в Химках взыскали 848 тыс руб зарплаты сотруднице

Судебные приставы добились выплаты 848 тыс. рублей сотруднице ИТ-компании в Химках после решения суда о восстановлении на работе и компенсации вынужденного прогула, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Сотрудница подмосковной ИТ-компании обратилась в суд с иском о признании увольнения незаконным, восстановлении на работе, отмене дисциплинарных взысканий и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. Суд рассмотрел дело в открытом заседании и удовлетворил требования истицы.

Два исполнительных документа поступили в Химкинское районное отделение судебных приставов. Сотрудники возбудили исполнительные производства о восстановлении женщины на работе и о взыскании 848 тыс. рублей среднего заработка за период вынужденного прогула. Руководство организации предупредили о последствиях неисполнения решения суда, включая исполнительский сбор и возможную уголовную ответственность по статье 315 УК РФ.

Требование о восстановлении на работе компания выполнила в установленный срок. Однако задолженность по выплате среднего заработка перечислили несвоевременно и не полностью. В связи с этим пристав вынес постановления об аресте денежных средств на счетах организации, взыскании исполнительского сбора и запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ. После применения мер принудительного взыскания долг в размере 848 тыс. рублей был погашен полностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все, что касается трансформации юридической службы, дает высвобождение денег, ресурсов и приносит эффективность. В этом в том числе помогает автоматизация.

«Трансформация юридических служб. <…> Сегодня такое количество кадровиков, такое количество бухгалтеров в современном мире… Они все очень хорошие, все нам нужны, но чуть на другом направлении. Поэтому все, что касается трансформации в этой сфере, дает высвобождение денег, ресурсов и соответственно дает эффективность. Это и есть трансформация: ее две ключевые цели», — сказал Воробьев.