Приставы Подмосковья взыскали с жителя Зарайска более 1 млн руб задолженности

Квартира должника, переданная на принудительную реализацию, была отозвана перед вторыми торгами, после погашения полной суммы задолженности. В Зарайском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Московской области на принудительном исполнении находилось 19 исполнительных производств, возбужденных в отношении одного местного жителя. Гражданин накопил задолженности по административным штрафам и налоговым платежам за 7 единиц автотранспорта, в том числе грузового, жилой дом, земельный участок и квартиру. Общая сумма задолженности, предъявленная на принудительное исполнение, составила более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Сотрудник органов принудительного исполнения должным образом проинформировал должника о возбуждении исполнительных производств, предупредил об ограничительных мерах в отношении его прав и имущества. Однако гражданин не внял предупреждению должностного лица и не принял меры к погашению миллионной задолженности. Тогда в рамках взыскания задолженности сотрудник службы применил комплекс принудительных мер — наложил арест на банковские счета, ограничил должника в специальном праве управления транспортными средствами и в праве выезда за пределы страны, вынес постановления о запрете на регистрационные действия с имуществом и взыскании исполнительского сбора в размере 74 500 рублей.

В связи с тем, что вопрос погашения задолженности так и оставался открытым, судебный пристав начал процедуру принудительной реализации недвижимого имущества должника. Стоимость квартиры площадью 41,8 кв. м независимая оценочная компания определила в 2 447 000 рублей. После согласования недвижимость должника по указанной стоимости была передана в специализированную организацию для принудительной реализации с открытых торгов.

Однако, по истечении установленного законом срока арестованная недвижимость не была реализована с первых торгов. В период подготовки документов для проведения вторых торгов, должник предоставил квитанции об оплате задолженностей в рамках всех исполнительных производств и полной суммы исполнительского сбора. После поступления денежных средств на депозитный счет отделения судебных приставов квартира должника была отозвана с принудительной реализации.

На сегодняшний день задолженность и исполнительский сбор в рамках 19 исполнительных производств на общую сумму 1 млн 118 тыс. взыскана в полном объеме, ограничительные меры сняты и с должника, и с его имущества.

В текущем году по постановлениям сотрудников ГУФССП России по Московской области на принудительной реализации находилось имущество должников на сумму порядка 8 млрд рублей. Сумма денежных средств, полученных от принудительной реализации, с начала года составила около 1 млрд рублей. Взыскателям в счет погашения задолженности передали нереализованного имущества на сумму свыше 1,6 млрд рублей.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.