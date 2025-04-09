Приставы Подмосковья взыскали с ИП 500 тыс руб за незаконную торговлю алкоголем

500 тыс. рублей административного штрафа взыскано с индивидуального предпринимателя в Подмосковье за розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.

Департамент торговли и услуг города Москвы обратился в арбитражный суд о признании виновным индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Подмосковье, в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ — производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. После рассмотрения материалов, подтверждающих нарушение требований законодательства, регламентирующего порядок осуществления лицензионной деятельности, суд назначил предпринимателю наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей.

Во исполнение судебного решения в Одинцовском районном отделе Главного управления ФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство. Поскольку административный штраф не был оплачен в добровольный срок для исполнения решения суда, сотрудники органов принудительного исполнения ограничили должника в праве выезда за границу, вынесли запрет на регистрационные действия в отношении его транспортного средства и вынесли постановление об аресте денежных средства должника, находящихся на его банковских счетах.

В результате планомерного применения всех мер принудительного исполнения сумма административного штрафа в размере 500 000 рублей была взыскана в полном объеме. Решение суда исполнено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.