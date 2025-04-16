Приставы Подмосковья взыскали с бухгалтера незаконно начисленную себе зарплату

1,6 млн рублей взыскали судебные приставы Московской области с бухгалтера в ходе исполнения решения суда о возмещении имущественного ущерба, нанесенного ею бывшему работодателю в следствие совершенного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Подмосковью.

На исполнении в специализированном межрайонном отделении по исполнению отдельных исполнительных действий и разыскных заданий ГУФССП России по Московской области было исполнительное производство о взыскании с жительницы Подмосковья имущественного ущерба в размере 1 млн 508 тыс. рублей. Данное судебное решение было одним из уголовных наказаний, назначенных гражданке за мошенничество в особо крупном размере. Суть ее мошеннических действий заключалась в том, что она в период работы бухгалтером в одном из подмосковных акционерных обществ длительное время начисляла себе заработную плату в размере, в два раза превышающем установленную трудовым договором.

В рамках возбужденного исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения ограничили должницу в праве пользовании специальными правом и в выезде за границу, а также вынесли постановления о запрете регистрационных действий в отношении двух ее автомобилей и одного земельного участка, об аресте ее банковских счетов. В связи с тем, что в отведенный законом срок для добровольного исполнения решения суда требование исполнительного документа должницей исполнено не было, сотрудники отделения вынесли постановление о взыскании 105 тыс. рублей исполнительского сбора.

С целью обращения взыскания задолженности по возмещению имущественного ущерба на имущество должницы ее автомобиль Volvo S60 был объявлен в исполнительский розыск. В результате исполнительно-разыскных действий местонахождение транспортного средства должницы было установлено. Сотрудник органов принудительного исполнения составил акт описи (ареста) движимого имущества и передал его на ответственного хранение руководству специализированной стоянки. Судебный пристав также предупредил должницу о том, что в случае неуплаты полной суммы задолженности во исполнение решения суда в установленный срок, арестованный автомобиль будет передан на принудительную реализацию.

В результате планомерного применения всех мер принудительного исполнения судебные приставы взыскали полную сумму задолженности по возмещению имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 1 млн 108 тыс. рублей, 105 тыс. рублей исполнительского сбора и 10 тыс. рублей расходов за хранение имущества на специализированной стоянке. Решение суда исполнено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.