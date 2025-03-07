Приставы Подмосковья взыскали ряд задолженностей по исполнительным производствам

Мытищинские судебные приставы взыскали 400 тысяч рублей задолженности по уплате административного штрафа со строительной организации за нарушение требований миграционного законодательства, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Причиной штрафа стало незаконное трудоустройство иностранного гражданина в качестве водителя — у него не было патента на работу в России. Компания не выплатила штраф вовремя, поэтому приставы вынесли постановление взыскать задолженность с банковского счета организации. Кроме того, был взыскан исполнительский сбор в размере 28 000 рублей.

За незаконное трудоустройство иностранных граждан предусмотрены штрафы от 400 тысяч до 1 миллиона рублей (ст. 18.15 КоАП РФ).

Дмитровские судебные приставы взыскали 1 млн 745 тысяч рублей задолженности по алиментам с жителя Подмосковья.

Суд обязал должника выплачивать четверть дохода на ребенка еще в 2011 году. Приставы вынесли постановление взыскать задолженность с банковского счета, также вынесли запрет на регистрацию имущества — земельного участка и доли в квартире.

Мужчина неоднократно менял место работы, и приставы каждый раз направляли работодателям постановления о взыскании алиментов с заработной платы. Когда должник официально не работал, алименты начислялись исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации. Однако должник ограничивался перечислением лишь незначительных сумм.

В связи с неисполнением решения суда в полном объеме, в отношении должника приставы составили протоколы об административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ, далее дознаватель службы возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

В итоге, благодаря работе судебных приставов, должник выплатил 1 млн 475 тысяч рублей задолженности. Взыскание текущих алиментных платежей будет оставаться на контроле до совершеннолетия ребенка.

Порядка 340 000 рублей задолженности по возмещению материального ущерба в пользу страховой компании взыскали судебные приставы Электростальского городского отделения.

Приставы взыскали с местного жителя около 340 000 рублей в пользу страховой компании. Ранее компания выплатила мужчине страховое возмещение после ДТП, однако экспертиза установила, что он не являлся пострадавшей стороной. Суд признал выплату неосновательным обогащением и обязал мужчину вернуть деньги.

Приставы вынесли постановления об аресте денежных средств на банковских счетах должника, наложили запрет на регистрационные действия с тремя автомобилями и ограничили выезд за границу. Также был взыскан исполнительский сбор в размере более 26 000 рублей за несвоевременное исполнение решения суда. В результате принятых мер, задолженность была взыскана в полном объеме.

В Наро-Фоминске должник погасил более 300 тысяч задолженности по алиментам после возбуждения против него уголовного дела.

Мужчина с марта 2020 года должен был выплачивать алименты на содержание дочери, но уклонялся от этой обязанности. Приставы установили, что у должника нет имущества, и он не трудоустроен. За неуплату алиментов без уважительных причин ему назначали обязательные работы. Однако это не помогло — долг продолжал расти.

В итоге, за неуплату средств на содержание ребенка было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Только после этого мужчина предоставил квитанцию об оплате задолженности в размере 319 тысяч рублей. Теперь приставы будут контролировать своевременность текущих алиментных выплат.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.