Приставы Подмосковья взыскали налоговую задолженность в размере 1,5 млн руб

Более 1 500 000 рублей задолженности по налоговым платежам взыскали судебные приставы Ленинского районного отделения ГУФССП России по Московской области с юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является гостиничный бизнес и предоставление прочих мест для временного проживания, длительное время не оплачивало обязательные платежи в бюджет. Таким образом, организация задолжала по налогам и сборам 1,5 млн рублей. Когда налоговые уведомления, направленные в адрес фирмы с требованием произвести оплату, не принесли результата, налоговая инспекция направила акт о взыскании образовавшейся задолженности в орган принудительного исполнения.

Исполнительный документ поступил в работу судебных приставов Ленинского районного отделения ГУФССП России по Московской области. В рамках исполнительного производства к должнику применили комплекс мер, направленный на исполнение требований акта налогового органа. Судебные приставы разыскали и арестовали счета организации-должника, наложили запрет на проведение регистрационных действий с его имуществом, в числе которого земельные участки.

В результате, судебные приставы добились исполнения требований акта налогового органа и более 1 560 000 рублей были перечислены в бюджет государства. Также предприятие-должник должно перечислить в федеральный бюджет порядка 107 тыс. рублей исполнительского сбора, постановление о взыскании которого судебный пристав вынес ввиду неуплаты задолженности по исполнительному производству в установленный законом добровольный срок.

Требование акта налогового органа о взыскании задолженности по налоговым платежам и сборам исполнен в полном объеме.

Налог — это обязательный к уплате платеж, взимаемый с организацийи физических лиц, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований. В случае их неуплаты в установленный законом срок перед налогоплательщиками в обязательном порядке возникают штрафные санкции в виде пени. Кроме того, неплательщики рисуют оказаться в списках должников службы судебных приставов, что впоследствии чревато для них дополнительными финансовыми затратами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.