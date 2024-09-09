Приставы Подмосковья взыскали долг по алиментам, арестовав иномарку должника

Во исполнение решения суда в отношении жителя города Орехово-Зуево было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание двоих дочерей в размере 1/6 от всех видов заработка и иных доходов. Однако в полном объеме выплат мужчина не производил и накопил долг в размере 650 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.

В рамках исполнительного производства судебный пристав Орехово-Зуевского отдела судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области применил в отношении должника комплекс мер принудительного взыскания: ограничил его в праве выезда за пределы РФ, вынес постановления о запрете на регистрационные действия с принадлежащим гражданину автомобилем и земельным участком, а также о взыскании исполнительского сбора. Но эти меры не привели к погашению задолженности.

Тогда судебный пристав-исполнитель произвел выход по месту проживания мужчины, установил его импортную иномарку и составил акт описи (ареста). Должнику было разъяснено, что его транспортное средство будет отправлено на специализированную стоянку с последующей реализацией в счет погашения задолженности.

Не желая лишаться средства передвижения, должник в этот же день произвел полную оплату долга по алиментам, а также предоставил судебному приставу информацию о своем новом месте работы.

После того, как денежные средства в размере 650 тыс. рублей поступили на счет взыскательницы, меры принудительного характера были сняты, а по новому месту работы гражданина было направлено постановление о взыскании текущих платежей по алиментам с его заработной платы.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.