Приставы Подмосковья взыскали административный штраф с оператора связи

500 тыс. рублей административного штрафа взыскали судебные приставы Подмосковья с оператора связи за неисполнение требований действующего законодательства, которое регламентирует порядок взаимодействия с уполномоченными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Подмосковная коммерческая организация, работающая в сфере создания и использования баз данных и информационных ресурсов, была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 13.46 КоАП РФ — неисполнение оператором связи обязанности обеспечивать реализацию установленных в соответствии с федеральным законом требований к сетям и средствам связи, используемым для проведения уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ.

Данное правонарушение выразилось в несвоевременном вводе в эксплуатацию технических средств в сети связи и неполной технической реализации составляющей комплекса. В результате за нарушение требований законодательства суд назначил оператору связи наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Во исполнение судебного решения в Домодедовском городском отделении ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники органов принудительного исполнения вынесли постановление об аресте денежных средств организации-должника, находящиеся на банковских счетах. Далее судебные приставы применили штрафную санкцию в виде исполнительского сбора в размере 35 тыс. рублей.

В результате применения комплекса мер принудительного исполнения, предусмотренного действующим законодательством, сотрудники Главного управления взыскали 500 тыс. рублей задолженности по уплате административного штрафа и 35 тыс. рублей исполнительского сбора.

Судебное решение исполнено в полном объеме.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.