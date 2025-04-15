Приставы Подмосковья взыскали 1,8 млн руб за 178 вовремя неуплаченных штрафов

Подмосковная коммерческая организация длительное время не уплачивала 178 штрафов ГИБДД даже после возбуждения исполнительных производств. В результате в принудительном порядке уплатили исполнительский сбор в размере порядка 1 млн 780 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.

При возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель в обязательном порядке предупреждает должника о том, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в срок, предоставленный для добровольного исполнения, к нему будет применено денежное взыскание — исполнительский сбор.

Так было и в случае с одной из подмосковных коммерческих организаций, в отношении которой в межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов № 1 ГУФССП России по Московской области было возбуждено 178 исполнительных производств.

По истечении 5-дневного срока, предоставленного для добровольной уплаты штрафов после возбуждения исполнительного производства, сотрудник органов принудительного исполнения в рамках всех исполнительных производств вынесла постановления о взыскании исполнительского сбора. В соответствии со статьей 112 ФЗ «Об исполнительном производстве», исполнительский сбор составляет 7% от суммы долга, но не менее 10 тыс. рублей с юридических лиц.

В рамках исполнительных производств о взыскании исполнительского сбора судебный пристав-исполнитель с целью установления имущественного положения должника направила запросы в регистрирующие органы, банки и иные кредитные организации.

На основании полученных сведений сотрудник службы вынесла постановления об обращении взыскания на денежные средства коммерческой организации на счетах в пяти кредитных учреждениях. Данная законная мера принудительного взыскания парализовала деятельность организации-должника.

В результате, руководство коммерческой организации, чтобы иметь возможность вести хозяйственную деятельность, перечислило на депозитный счет отдела судебных приставов полную сумму исполнительского сбора, начисленным в рамках 178 исполнительных производств, в размере порядка 1 млн 780 рублей.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.