Приставы Подмосковья взыскали 1,6 млн руб задолженности по зарплате

Свыше 1,6 млн рублей задолженности по заработной плате и компенсацию за ее задержку взыскали судебные приставы Подмосковья в пользу четырех сотрудников проектной организации — двух юристов и двух инженеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССПРФ по региону.

Руководство проектной организации длительное время задерживало полную выплату зарплаты своим сотрудникам. В результате задолженность по заработной плате юрисконсульту превысила 220 тыс. рублей, инженеру — 334 тыс., юристу — 353 тыс. и ведущему инженеру — 626 тыс. рублей. Работодатель не выплатил долг даже после увольнения сотрудников. Тогда граждане обратились в суд с исковыми заявлениями о восстановлении своих нарушенных прав. Суд удовлетворил их требования и принял решения о взыскании с организации и всей суммы долга по заработной плате, и компенсаций — морального вреда и за задержку выплаты зарплаты. В результате, сумма, подлежащая взысканию, в общей сложности превысила 1,6 млн рублей.

Во исполнение данных судебных решений в Химкинском районном отделении ГУФССП России по Московской области были возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности по заработной плате и компенсаций за ее задержку и морального вреда. Сотрудник органов принудительного исполнения уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительных производств и предупредил о последствиях уклонения от исполнения решений суда, в том числе о возможности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Однако в установленный законом срок задолженности так и не были погашены.

В связи с этим сотрудник службы применил комплекс мер принудительного исполнения: вынес постановления о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ и об аресте денежных средств, находящихся на банковских счетах организации, а также в рамках трёх исполнительных производств применил штрафную санкцию в виде исполнительского сбора на общую сумму 70 тыс. рублей.

В результате принятых мер принудительного исполнения задолженности в рамках четырех исполнительных производств о взыскании заработной платы, компенсаций за ее задержку и морального вреда в размере свыше 1,6 млн рублей, а также 70 тыс. рублей исполнительского сбора были взысканы в полном объеме. Судебные решения исполнены — права граждан восстановлены.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.