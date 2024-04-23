Приставы Подмосковья взыскали 1 млн руб долга по зарплате в пользу гражданина

Более 1 млн рублей задолженности по заработной плате и компенсацию за неиспользованный отпуск взыскали в пользу гражданина судебные приставы ГУФССП России по Московской области. Житель Подмосковья на основании протоколов общего собрания в течение 3 лет исполнял обязанности председателя товарищества собственников недвижимости одного из подмосковных коттеджных поселков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Мужчина, в соответствии с уставом товарищества и должностной инструкцией, исполнял свои обязанности, однако ему зарплата выплачивалась не в полном объеме. В связи с этим он обратился в суд с исковым требованием к ТСН о взыскании невыплаченной заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск. Суд требования гражданина удовлетворил, а также обязал товарищество покрыть судебные расходы бывшего председателя.

В результате исполнительный лист был предъявлен на принудительное исполнение. Судебные приставы Подольского районного отдела ГУФССП России по Московской области должным образом уведомили действующее руководство товарищества-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае неисполнения решения суда.

Также сотрудники службы вынесли постановления о запрете на внесение изменений в ЕГРЮЛ и на регистрационные действия в отношении имущества, принадлежащего товариществу. В связи с тем, что решение суда не было исполнено в установленный законом срок, судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 70 тыс. рублей и обратили взыскание задолженности по заработной плате на денежные средства, находящиеся на банковских счетах товарищества-должника. С целью принудительной реализации для погашения задолженности в рамках исполнительного производства судебные приставы арестовали часть недвижимого имущества организации — земельный участок площадью 51,3 кв. метров и жилое здание.

В результате планомерного применения комплекса принудительных мер судебные приставы добились выплаты в пользу жителя Подмосковья 884 тыс. рублей задолженности по зарплате, 99 тыс. рублей компенсации за неиспользованный отпуск и погашения 30 тыс. рублей судебных расходов. Решение суда исполнено в полном объеме.

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