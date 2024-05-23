Приставы Подмосковья высадили 2,5 тыс деревьев в рамках акции «Лес будущего»

Судебные приставы Подмосковья приняли участие в ежегодной акции по посадке деревьев «Лес Будущего». Они посадили свыше 2500 саженцев молодых деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Данное мероприятие является частью международной акции «Сад Памяти», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году.

«Сад памяти» — это создание живых памятников и возможность напомнить о героизме русского солдата, который сражался за мир без нацизма.

В этом году участники акции высадили более 102 500 сеянцев сосны, ели и дуба на 16 площадках в лесах Подмосковья общей площадью 23 га.

Посадочный материал и необходимый инвентарь организаторы выдавали на месте. Опытные лесничие научили участников акции высаживать сеянцы с помощью меча Колесова.

«Участие в акциях по посадке деревьев является доброй традицией судебных приставов Подмосковья. Каждый год сотрудники Службы с семьями участвуют в данном мероприятии, восстанавливая вместе леса региона», — рассказал главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.