Приставы Подмосковья ввели новые реквизиты для оплаты долгов

Жителям Подмосковья сообщили о введении новых банковских реквизитов для оплаты задолженности по исполнительным производствам. Изменения вступили в силу с 17 мая 2026 года и касаются подразделений регионального управления службы судебных приставов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области проинформировало о смене банковских реквизитов своих подразделений. Новые данные применяются с 17 мая 2026 года при перечислении средств по исполнительным производствам.

При заполнении платежных документов в наименовании органа Федерального казначейства необходимо указывать «УФК по Нижегородской области». Корреспондентский счет — 40102810745370000024, БИК — 012202102, банк получателя — ОКЦ №1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород, счет — 03212643000000013234.

Сторонам исполнительного производства важно учитывать изменения при исполнении решений суда. Оплату задолженности следует производить по реквизитам того подразделения, где ведется производство, а его наименование указывать в графе «Получатель».

Актуальные реквизиты размещены на официальном сайте управления в разделе «Обращения» — «Информация для сведения граждан». Внизу страницы доступен файл с обновленными данными подразделений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.