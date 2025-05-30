Приставы Подмосковья собрали 220 л крышечек в рамках проекта «Добрые крышечки»

В рамках акции «Судебные приставы — детям» сотрудники органов принудительного исполнения Московской области собрали для фонда «Добрые крышечки» порядка 220 литров крышечек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

В Главном управлении ФССП России по Московской области был организован сбор крышечек для благотворительного проекта «Добрые крышечки». В здании Главного управления и подразделениях были установлены емкости для сбора и каждый сотрудник смог внести свой вклад в общее дело. К сбору крышечек присоединились дети сотрудников, их родственники и просто знакомые, которые хотели быть причастными к добрым делам.

Многие отделы аппарата Главного управления даже соревновались в количестве собранных крышечек. С большим преимуществом в этой эстафете победили сотрудники отдела организации исполнительного розыска. Они собрали свыше 50 л ценных крышечек.

В преддверии Международного дня защиты детей собранные крышечки будут переданы волонтерам проекта в пункт приема.

Судебные приставы Подмосковья продолжают сбор добрых крышечек. Следующую партию планируем передать ко Дню знаний 1 сентября 2025 года.

«Добрые крышечки» — это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Проект помогает превращать пластиковые крышки в инвалидные коляски, ходунки, вертикализаторы, электроциклы и другие дорогостоящие средства реабилитации для детей с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях.

Собранные пластиковые крышечки собираются в пунктах приема, откуда направляются на завод по переработке. Завод взвешивает сырье и переводит денежные средства, на которые и закупается необходимое лечебное оборудование для подопечных проекта.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.