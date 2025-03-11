Приставы Подмосковья разыскали алиментщика в соцсетях

Подмосковные приставы по уже отработанной схеме — с помощью социальных сетей разыскали должника, уклоняющегося от своих родительских обязанностей. Должники по алиментам на особом контроле сотрудников органов принудительного исполнения. Вот и в Озерском районном отделении судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области с должниками данной категории недолго церемонятся — работают строго и применяют все законные меры для взыскания алиментов в пользу их несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов в размере ¼ части всех видов доходов судебные приставы Озерского отделения ограничили должника в праве выезда за пределы страны и в пользовании специальными правами.

Неоднократно сотрудники органов принудительного исполнения направляли постановления об обращении взыскания алиментов на заработную плату должника. Однако мужчина нигде подолгу не задерживался, и потому удержания алиментных платежей были нерегулярными. Сотрудники органов принудительного исполнения составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого суд назначил должнику наказание в виде 20 часов обязательных работ.

В связи с тем, что должник по месту регистрации не проживал и на связь с судебным приставом не выходил, было принято решение об объявлении его в исполнительный розыск. После размещения данных алиментщика в официальных аккаунтах Главного управления в социальных сетях должник явился в отделение судебных приставов для дачи объяснений по факту неуплаты алиментных платежей. В ходе приема должника уведомили о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Также судебный пристав составил протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от отбывания 20 часов обязательных работ, ранее назначенных должнику в качестве наказания. И на этот раз суд вынес решение уже об административном аресте должника.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.