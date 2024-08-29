Приставы Подмосковья рассказали об открытом реестре должников по алиментам

Президентом РФ Владимиром Путиным подписан закон о создании реестра должников по алиментам. Закон вступит в силу 24 мая 2025 года. Полномочия по ведению реестра в электронном виде возложены на федеральную службу судебных приставов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В реестр будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также о должниках, находящихся в розыске.

Реестр должников по алиментам будет являться составной частью банка данных в исполнительном производстве. А значит сведения, содержащиеся в нем, будут общедоступными. Сведения о должниках Подмосковья можно найти в «Банк данных исполнительных производств», расположенном на официальном сайте ГУФССП России по Московской области https://r50.fssp.gov.ru/.

Должника исключат из реестра в случае полного погашения задолженности по алиментным обязательствам. Уведомление о включении и удалении гражданина из реестра будет осуществляться в течение суток.

Согласно требованиям нового закона судебные приставы в автоматическом режиме с помощью единой системы межведомственного электронного документооборота будут получать из фонда пенсионного и социального страхования актуальную информацию о трудоустройстве должников по алиментам.

Создание реестра лиц, обязанных уплачивать алименты, является мерой превентивного воздействия. Предполагается, что «перспектива» включения в публичный реестр простимулирует неплательщиков алиментов погасить задолженность.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.