Приставы Подмосковья проводят профработу антикоррупционной направленности

Сотрудниками отдела собственной безопасности ГУФССП России по Московской области ведется планомерная работа по профилактике действий коррупционной направленности как среди граждан — должников и взыскателей, так и среди судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

При поступлении на службу в органы принудительного исполнения сотрудники отдела собственной безопасности Главного управления проводят вводный инструктаж по вопросам противодействия коррупции. В ходе его проведения до кандидатов доводится информация об ограничениях, запретах и обязанностях, установленных для сотрудников органов принудительного исполнения в целях противодействия коррупции, а также вручается памятка.

С начала 2024 года инструктаж проведен с 200 кандидатами на службу в органы принудительного исполнения.

Отделом собственной безопасности ГУФССП России по Московской области проводится ежедневная и планомерная работа по формированию у сотрудников нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.

Для обеспечения эффективной связи с населением в Главном управлении круглосуточно работает «телефон доверия». Этот канал связи создан с целью оперативного реагирования и предотвращения возможных фактов противоправных действий.

Главное управление напоминает, что если у вас имеются данные о коррупционной составляющей в действиях судебных приставов, следует обратиться с устным или письменным сообщением об этом в отдел собственной безопасности Главного управления, направив информацию по адресу электронной почты: osb@r50.fssp.gov.ru или же сообщив по «телефону доверия»: 8 (498) 569-08-70.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.