Судебные приставы 20 ноября проведут в МФЦ Московской области бесплатные консультации по вопросам алиментов, задолженностей и электронных сервисов ФССП. Прием пройдет в рамках Дня правовой помощи детям без предварительной записи, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

День правовой помощи детям приурочен ко Всемирному дню ребенка. Цель акции — защитить интересы несовершеннолетних и помочь восстановить их права. В мероприятии примут участие сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

20 ноября пункты бесплатной юридической помощи будут работать в МФЦ региона. Приставы разъяснят вопросы взыскания и оплаты алиментов, расскажут о работе электронных сервисов ФССП. Также они помогут проверить наличие задолженности по исполнительным производствам и объяснят возможные способы ее погашения.

Посетители смогут задать и другие вопросы, входящие в компетенцию службы судебных приставов. Получить консультацию можно по месту обращения независимо от того, в каком подразделении возбуждено исполнительное производство. Предварительная запись не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.