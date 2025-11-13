Приставы Подмосковья привлекли банк к ответственности за психологическое давление

Сотрудники ГУФССП России по Московской области привлекли коммерческий банк к административной ответственности и взыскали штраф за оказание психологического давления на женщину, чей муж имел кредитные обязательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ГУФССП России по Московской области обратилась жительница Подмосковья с фактами нарушения требований Федерального закона при взыскании просроченной задолженности.

На абонентский номер гражданки поступил звонок от неустановленного лица, с угрозой ареста ее имущества, в случае не погашения просроченной задолженности перед банком. Под давлением, по указанию неустановленного лица гражданка произвела оплату указанной суммы в отделении банка, хотя не имела кредитных обязательств, а просроченная задолженность была у ее супруга. Спустя некоторое время с заявительницей вновь связались неустановленные лица, которые представились судебными приставами, и, оказывая психологическое давление, потребовали погашения просроченной задолженности уже ее супруга.

В ходе административного расследования, проведенного должностными лицами Главного управления, было установлено, что взаимодействие с гражданкой осуществляли сотрудники кредитной организации. При этом, супруга должника не давала своего согласия на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ее супруга. Так же согласно общедоступному ресурсу «Банк данных исполнительных производств» на сайте ГУФССП России по Московской области в отношении заявительницы отсутствуют возбужденные исполнительные производства.

В соответствии с законодательством Российской Федерации подобные действия кредитора влекут за собой административную ответственность. Неправомерные действия банка подтверждены материалами административного расследования. Постановлением должностного лица ГУФССП России по Московской области юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:

имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом;

имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.

В случае нарушения прав граждан, обязанность сотрудников Службы принять все необходимые меры для защиты их прав и законных интересов. Обратиться в ГУФССП России по Московской области можно одним из следующих способов: посредством письменного обращения или в ходе личного приема по адресу: 143400, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8, а также через интернет-приемную на официальном интернет-сайте Главного управления (r50.fssp.gov.ru), контактный телефон: 8 (498) 568-98-30.

