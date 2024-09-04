Приставы Подмосковья приостановили работу опасного производственного объекта

Судебные приставы Подмосковья исполнили решение суда и приостановили эксплуатацию опасного производственного объекта, в связи с выявленными нарушениями требований в области промышленной безопасности, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В ходе внеплановой выездной проверки соблюдения обязательных требований в области промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта специалисты центрального управления Ростехнадзора выявили ряд нарушений в деятельности подмосковной коммерческой организацией. У компании отсутствовала лицензия для эксплуатации сети газопотребления, директор не прошел аттестацию в области промышленной безопасности, также руководством не были разработаны инструкции, определяющие порядок и безопасность проведения газоопасных работ.

Все это явилось основанием для обращения в суд за признанием коммерческой организации виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Изучив представленные материалы, суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта.

Во исполнение судебного решения в Коломенском районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав должным образом уведомил руководство о начале принудительного исполнения судебного решения и предупредил о возможном привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Учитывая реальную угрозу наступления негативных последствий при эксплуатации опасного производственного объекта с выявленными нарушениями, судебные приставы Коломенского районного отдела приступили к немедленному исполнению решения суда. Сотрудники органа принудительного исполнения приостановили деятельность коммерческой организации по эксплуатации сети газопотребления. Решение суда исполнено в полном объеме.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.