Приставы Подмосковья приостанавливают исполнительные действия в отношении мобилизованных
Фото - © Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
Граждане, проходящие военную службы по призыву в Вооруженных силах РФ, могут воспользоваться правом на приостановление исполнительного производства. Законодательством установлено, что исполнительное производство подлежит приостановлению полностью или частично в случае участия как должника-гражданина, так и ИП в боевых действиях, а также в контртеррористических операциях в составе Вооруженных сил РФ и иных воинских формирований органов государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.
Специальным правом на подачу заявления обладают военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации, и заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на воинские формирования, в том числе по выполнению задач по отражению вооруженного вторжения на территорию России.
Для приостановления исполнительного производства необходимо заявление военнослужащего или его родственника, а также копии документа, подтверждающего заключение контракта о прохождении военной службы.
Реализовать право на приостановление исполнительных производств и подать заявление возможно следующими способами:
- непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов;
- в отделе судебных приставов, где ведется исполнительное производство;
- в личном кабинете на портале госуслуг.
- воспользовавшись электронной почтой ГУФССП России по Московской области odo@r50.fssp.gov.ru.
Заявление о приостановлении исполнительного производства за должников-мобилизованных граждан, уже убывших за пределы места проживания, могут написать близкие родственники непосредственно в отделах органов принудительного исполнения, где ведется исполнительное производство.
Образец заявления о приостановлении исполнительного производства по причине прохождения военной службы по призыву в Вооруженных силах РФ размещен на официальном сайте ГУФССП России по Московской области во вкладке «Обращения — Образцы письменных обращений».
Временная приостановка исполнительных производств не распространяется на требования по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.
«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.