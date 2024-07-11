Приставы Подмосковья приостанавливают исполнительные действия в отношении мобилизованных

Граждане, проходящие военную службы по призыву в Вооруженных силах РФ, могут воспользоваться правом на приостановление исполнительного производства. Законодательством установлено, что исполнительное производство подлежит приостановлению полностью или частично в случае участия как должника-гражданина, так и ИП в боевых действиях, а также в контртеррористических операциях в составе Вооруженных сил РФ и иных воинских формирований органов государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.

Специальным правом на подачу заявления обладают военнослужащие, призванные на военную службу по мобилизации, и заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на воинские формирования, в том числе по выполнению задач по отражению вооруженного вторжения на территорию России.

Для приостановления исполнительного производства необходимо заявление военнослужащего или его родственника, а также копии документа, подтверждающего заключение контракта о прохождении военной службы.

Реализовать право на приостановление исполнительных производств и подать заявление возможно следующими способами:

непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов;

в отделе судебных приставов, где ведется исполнительное производство;

в личном кабинете на портале госуслуг

воспользовавшись электронной почтой ГУФССП России по Московской области odo@r50.fssp.gov.ru.

Заявление о приостановлении исполнительного производства за должников-мобилизованных граждан, уже убывших за пределы места проживания, могут написать близкие родственники непосредственно в отделах органов принудительного исполнения, где ведется исполнительное производство.

Образец заявления о приостановлении исполнительного производства по причине прохождения военной службы по призыву в Вооруженных силах РФ размещен на официальном сайте ГУФССП России по Московской области во вкладке «Обращения — Образцы письменных обращений».

Временная приостановка исполнительных производств не распространяется на требования по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.