Приставы Подмосковья принудили мужчину продать дом для уплаты долгов по алиментам

2 млн 235 тысяч рублей задолженности по алиментам взыскали судебные приставы Подмосковья, обратив взыскание на принадлежащий должнику земельный участок и строения, расположенные на нем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.

На исполнении в Серпуховском районном отделе судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области находится исполнительное производство о взыскании алиментных платежей с жителя Подмосковья. По решению суда мужчина должен перечислять денежные средства на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ доли всех видов дохода.

Задолженность начала копиться, когда гражданин отбывал наказание за совершенное уголовное преступление. Однако даже после досрочного освобождения он не приступил к уплате алиментов, официально не трудоустраивался, иных доходов не имел. Тем не менее даже при отсутствии доходов он приобрел земельный участок, на котором построил дом.

В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения применил в отношении должника комплекс мер, в том числе вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении земельного участка и построек на нем. Далее судебный пристав-исполнитель составил административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ и предупредил об уголовной ответственности.

В результате должник официально трудоустроился. С заработной платы гражданина ежемесячно удерживались денежные средства на текущие платежи и погашение задолженности по уплате алиментов. Однако после увольнения должник осуществлял переводы хоть и регулярно, но не в полном объеме.

Согласно ч. 4 ст. 113 СК РФ, если гражданин официально не работает, размер алиментов рассчитывается исходя из средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания. В итоге сумма задолженности за весь период, когда должник не был официально трудоустроен и не платил алименты, составила 2 млн 235 тыс. рублей.

С целью восстановления прав несовершеннолетнего ребенка на получение алиментов сотрудник органов принудительного исполнения обратилась в суд с заявлением об обращении взыскания на принадлежащий должнику земельный участок и строения, находящиеся на нем. Именно перспектива принудительной реализации недвижимости стала решающим аргументом в пользу погашения задолженности по алиментам.

В результате планомерного применения мер принудительного исполнения сотрудник службы добилась от должника уплаты 2 млн 235 тысяч рублей задолженности по алиментам.

В настоящее время взыскание текущих алиментных платежей по постановлению судебного пристава производится с заработной платы должника и ежемесячно их размер составляет порядка 25 тыс. рублей.

В прошлом году приставы Подмосковья взыскали с должников более 52 млрд рублей.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.