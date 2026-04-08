Приставы Подмосковья пресекли пронос оружия в суды

Судебные приставы предотвратили попытки проноса травматического оружия и ножа в здания судов Московской области в первом квартале 2026 года. В отношении одного из нарушителей составили административный протокол, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Житель Подмосковья попытался пройти на заседание в Московский областной суд с травматическим оружием. При обязательном досмотре на входе он заявил, что запрещенных предметов при себе не имеет. Однако во время проверки ручной клади пристав обнаружил оружие среди личных вещей.

В отношении мужчины составили протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ за неисполнение законного распоряжения судебного пристава. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 3 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 3 до 5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Другой житель региона пытался пройти в суд с ножом, спрятанным в трости. На вопрос сотрудника о наличии запрещенных предметов он ответил утвердительно. Приставы запретили пронос опасного предмета, изъяли трость-нож на время заседания и поместили ее в ячейку хранения. После этого мужчина смог присутствовать в суде.

Как сообщила заместитель руководителя Главного управления Валентина Паринова, за первый квартал 2026 года приставы выявили и предотвратили пронос 1859 запрещенных предметов в суды Московской области. Также зафиксировано 140 административных правонарушений по ст. 17.3 КоАП РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.