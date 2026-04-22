Приставы Подмосковья освободили участок лесфонда в Истре

Судебные приставы добились освобождения самовольно занятого участка лесного фонда в Истринском округе. Жительницу Москвы обязали демонтировать забор и беседку и привести территорию в надлежащее состояние после ограничения права выезда за границу, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Областной комитет лесного хозяйства обратился в суд с иском к жительнице столицы, которая, являясь собственником земельного участка, самовольно заняла часть смежной территории лесного фонда. За счет этого она фактически увеличила площадь землепользования.

Несмотря на привлечение к административной ответственности по статье 7.9 КоАП РФ и направленную претензию с требованием освободить участок, демонтировать забор и беседку и привести землю в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства, нарушения устранены не были. Суд удовлетворил иск и обязал ответчицу освободить территорию гослесфонда.

Исполнительное производство возбудили в Истринском районном отделении судебных приставов. После неисполнения решения в добровольный срок пристав взыскала с должницы исполнительский сбор в размере 10 тыс. рублей и ограничила ей выезд за границу. Эта мера побудила женщину выполнить требования суда: она освободила участок, демонтировала постройки и привела землю в порядок.

После подтверждения полного исполнения решения и взыскания сбора все ограничения, включая запрет на выезд, были сняты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.